Обвиняемый в убийстве умер в автозаке по дороге в суд

Мужчина, которого обвиняют в бытовом убийстве, должен был прибыть в суд. Добирался он туда в сопровождении сотрудников полиции в конвойном автомобиле, но так и не доехал, так как умер прямо в автозаке.

Отметим, что 67-летний мужчина, являлся фигурантом о бытовом убийстве, находящееся в производстве СУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. По пути в суд, пенсионер начал жаловаться на боли в области сердца. Ему вызвали скорую помощь, но прибывшим врачам не удалось его спасти.

«По предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности»,— сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент судмедэксперты выясняют причины смерти мужчины.