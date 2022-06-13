Мужчина с пистолетом напугал прохожих у «Беговой»

В ночь на 12 июня в полицию позвонил очевидец, который рассказал, что заметил подозрительного мужчину с пистолетом в переходе возле станции метро «Беговая». Прибывший на место наряд полиции задержал 22-летнего безработного мужчину и доставил в отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», днем 12 июня в полицию обратился посетитель кафе на улице Савушкина. Он рассказал, что той же ночью мужчина вошел в кафе и, угрожая пистолетом сотрудникам заведения, требовал выйти с ним на улицу. Зашедший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Задержанного поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что подвыпившая компания открыла стрельбу возле памятника Ольге Берггольц.