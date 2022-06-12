У памятника Ольги Берггольц в Петербурге выпившая компания открыла стрельбу

Обстоятельства хулиганской стрельбы выясняют в Невском районе Петербурга. Об этом сообщет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В субботу, 12 июня, в службу "112" поступило сообщение о том, что за памятником поэтессе Ольге Берггольц в Палевском саду собралась компания из шести человек. По словам очевидцев, они распивали там спиртные напитки, вели себя неадекватно и стреляли в воздух.

На место происшествия прибыл наряд и задержал находящихся в состоянии алкогольного опьянения трех безработных: 43-летнего жителя Курганской области, 31-летнего жителя Курганской области и 29-летнего жителя Псковской области. В отношении них были составлены административные протоколы по статье о хулиганстве. У одного их них обнаружили сигнальный пистолет "Пионер", два патрона и две гильзы. Сейчс решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что водителя под веществами задерживали с погоней и стрельбой в центре Петербурга.