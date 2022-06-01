После драки со стрельбой на Ветеранов мигранту пришлось обратиться к врачам

Поздним вечером 31 мая очевидцы сообщили в полицию о драке со стрельбой возле одного из домов на проспекте Ветеранов. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», полиция задержала на месте безработного жителя Колпинского шоссе.

Правоохранители установили, что он произвел один выстрел из аэрозольного пистолета в сторону гражданина Узбекистана, который находится в Петербурге с целью работы. В итоге мигранту пришлось обратиться в медицинское учреждение с пулевым неогнестрельным касательным ранением левой скуловой области. Ему оказали помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Стрелявшего поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что уголовное дело возбудили после стрельбы на Думской улице. Задержаны двое 18-летних юношей.