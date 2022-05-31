После стрельбы на Думской задержали 18-летних дебоширов

На Думской улице очередная вечеринка обернулась стрельбой и уголовным делом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что прохожие позвонили в полицию и уведомили о выстрелах на пересечении улицы Ломоносова и набережной канала Грибоедова в Петербурге. Там также заметили молодого человека, который убегал в сторону Невского проспекта. Побег он сопровождал криками том, что в него стреляли из бара.

По горячим следам в тот же день задержали двух 18-летних парня. Выяснилось, что около одного из баров на улице Ломоносова между ними случился конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета. Пострадал ли противник не уточняется. По факту хулиганства правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.