В Петербурге отчима подозревают в пятилетнем насилии над падчерицей

В Петербурге задержан 49-летний мужчина, которого заподозрили в длительном сексуальном насилии в отношении его падчерицы. Как сообщает «Мойка78», неладное заметила преподаватель колледжа, где в настоящее время обучается девушка.

Студентка пришла на учебу со следами избиения, чем привлекала внимание преподавателя. Та попросила девушку объяснить происхождение травм и услышала, что несовершеннолетнюю избили мать и отчим. Педагог сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские выяснили, что насильственные действия сексуального характера в отношении девочки мужчина совершал с достижения ею 11-летнего возраста. Перед его задержанием сама потерпевшая была госпитализирована с множественными травмами головы и ушибами затылка и живота.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржца заподозрили в насилии над 12-летней дочерью.