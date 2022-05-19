Петербуржца подозревают в насилии над 12-летней дочкой

В Петербурге мать 12-летней девочки обратилась в полицию. Она считает, что её бывший муж пристовал к их общей дочке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 33-летняя женщина написала заявление о том, что в ночь с 16 на 17 мая этого года в квартире на улице Композиторов ее бывший муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их дочери 12 лет. Отмечается, что девочка живет у отца.

Полиция уже приняла меры к розыску и задержанию отца.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что сотрудница госструктуры пожаловалась на изнасилование в Петербурге.