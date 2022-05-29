В Ленобласти школьник залез на опору ЛЭП и погиб

В Бокситогорском районе Ленинградской области нашли мертвым 14-летнего подростка. Как сообщает «Мойка78», трагедия произошла в лесу недалеко от деревни Самойлово.

Школьник гулял в лесу с друзьями и забавы ради решил залезть на опору линии электропередач. В процессе он схватился рукой за провод и получил удар током. В результате подросток скончался на месте.

Мальчик рос в неполной семье. В поле зрения правоохранительных органов семья раньше не попадала.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что подросток с Канонерского острова попал в больницу после шуточного поединка с другом. Тот ударил пострадавшего кулаком в живот.