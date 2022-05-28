По проспекту Науки прокатилась KIA с человеком на капоте

Необычную сцену могли наблюдать жители Калининского района Петербурга на проспекте Науки. Черная KIA без номеров двигалась по нему с человеком на капоте.

Видео странного заезда опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам между водителем иномарки и «пассажиром» с капота произошел конфликт. Когда первый остановился и вышел из машины, второй тоже слез. Но стоило водителю сесть и продолжить движение, как странный пассажир снова взгромоздился на капот.

Чтобы избавиться от него, водитель пошел на таран припаркованного автомобиля, а после уехал дальше, как ни в чем не бывало. О самочувствии мужчины с капота подробной информации нет, но очевидцы говорят, что после столкновения он прихрамывал на одну ногу.

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