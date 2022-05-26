В Петербурге с парковки спасли потерявшуюся косулю

На закрытую парковку в Выборгском районе Петербурга пришла косуля. Инцидент произошел около торгового центра "Светлановский". Информация о заблудившемся звере появилась в группе "ДТП и ЧП. СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказал очевидец, снявший ролик, животное ведет себя довольно испуганн и бросается на забор. По его словам, косуля даже ободрала нос. Парковку пришлось закрыть и ждать служб.

Подписчики группы в обсуждении написали, что за помощью уже обратились в комитет по природопользованию, а специалисты уже выехали на место происшествия.

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