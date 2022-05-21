В Кировском районе нашли неразорвавшийся снаряд

В Кировском районе Петербурга обнаружен снаряд времен Великой Отечественной Войны. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области, боеприпас находился рядом с железнодорожными путями на улице Генерала Симоняка.

Выяснилось, что опасная находка представляет собой бетонобойный артиллерийский снаряд калибра 203 мм. В ближайшее время военные саперы уничтожат снаряд.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из Северной столицы отправили в Казахстан останки красноармейца, который погиб на Невском пятачке, защищая Ленинград. Найти его удалось поисковикам Патриотического объединения "Ленрезерв".