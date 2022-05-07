Из Петербурга передали Казахстану останки красноармейца

В Петербурге прошла торжественная церемония передачи останков красноармейца, который погиб на Невском пятачке, для захоронения в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор города Александр Беглов рассказал, что сегодня отдают дань памяти бойцу Петру Фоменко, который защищал Ленинград. Уроженец Казахстана погиб на Невском пятачке. Его останки и личные вещи нашли поисковики Патриотического объединения "Ленрезерв". Ближе к Дню Победы все чаще находят артефакты прошлого. Так, на Камышовой улице обнаружили танковый боеприпас времен войны.

Город передал останки героя войны генеральному консулу Республики Казахстан, чтобы воина могли погрести на своей Родине. Также в церемонии приняли участие председатель парламента Александр Бельский и генеральный консул Республики Казахстан Бауыржан Досманбетов.