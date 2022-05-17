В Кронштадте потушили легендарную подводную лодку К-3

На Кронштадтском морском заводе загорелась первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Как пояснили в пресс-службе предприятия, на судне проводились огневые работы, в результате которых случилось легкое задымление.

Наряд МЧС несет дежурство совсем рядом с местом возгорания в круглосуточном режиме. Пожар быстро потушили без какого-либо ущерба для исторического судна. Люди также не пострадали.

Сейчас подводную лодку готовят к передче в музей. Сварочные работы велись в пятом отсеке. По предварительной информации, источником возгорания стал лопнувший шланг.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что замеченный горожанами дым из михайловского театра, как оказалось, был вызван проходившими там учениями.