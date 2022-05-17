На Металлистов пьяный угонщик ранил ножом хозяина авто

В ночь на 16 мая мужчина пытался угнать автомобиль Хонда Сивик,припаркованный возле дома на проспекте Металлистов в Калининском районе Петербурга. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», пытаясь завладеть автомобилем, угонщик ранил ножом его хозяина.

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с проникающем колото-резанным ранением грудной клетки. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Неудачливого автоугонщика полиция задержала «по горячим следам». Неработающий 24-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину поместили в изолятор. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на проспекте Юрия Гагарина мужчина задушил свою мать.