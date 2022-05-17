В Московском районе мужчина задушил свою мать

Утром понедельника, 16 мая, в полицию позвонил житель Московского района Петербурга. Полицейским она рассказал, что задушил свою мать. В квартиру на проспекте Юрия Гагарина выехал няряд полиции. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», в ней действительно обнаружили тело 58-летней женщины со следами удушения.

Её сына задержали «по горячим следам» и поместили в изолятор временного содержания. Полицейским он объяснил, что в ходе ссоры с матерью задушил её руками. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере Московского района. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Отрадном обнаружили скелет в спортивном костюме.