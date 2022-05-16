Причины смерти школьницы из Красногвардейского района определит экспертиза

В Красногвардейском районе Петрбурга скончалась ученица 10 класса одной из петербургских школ. Как сообщает телеканал 78, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, девочку-подростка обнаружила вернувшаяся в с работы мать в квартире на Большой Пороховской улице.

Женщина вернулась домой около 17:00 и, увидев свою дочь без сознания, вызвала скорую помощь. Врачи провели реанимационные мероприятия, но школьница скончалась. На теле девочки нет признаков насильственной смерти. Её причину установят в морге, куда направлено тело.

Семья неблагопоучная и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Погибшая девочка ранее уходила из дома, а её мать привлекали к отвественности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что школьник умер, надышавшись газа из зажигалки.