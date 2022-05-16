Газ из зажигалки привел к смерти петербургского школьника

В Выборгском районе Петербурга скончался несовершеннолетний из неблагополучной семьи. Как сообщает телеканал 78, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, подростка без сознания обнаружил прохожий возле одного из домов на улице Симонова в ночь 16 мая. Он же сообщил полиции, что юноша надышался газом из зажигалки.

Несовершеннолетнего пытались реанимировать прибывшие на вызов полицейские и медики скорой помощи. Спасти юношу не удалось.

Подросток проживал с отцом. Семья считалась неблагополучной и состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В настоящий момент выясняются все обстоятельства трагедии.

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