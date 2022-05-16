Пристававшего к школьнице в Рыбацком мужчину ищет полиция

Петербурженка сообщила в полицию о том, что неизвестный мужчина приставал к её дочери возле одного из домов на Рыбацком проспекте в Невском районе Петербурга. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», пострадавшая девочка смогла описать его полицейским.

По подозрению в разратных действиях в отношении несовершеннолетней полиция разыскивает мужчину 30-35 лет, ростом 175-180 сантиметров в синих джинсах, куртке, кепке и кроссовках.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что индивидуального предпринимателя ограбили в собственной квартире на проспекте Ветеранов.