Пятеро ограбили петербуржца в его квартире

Вечером субботы, 14 мая, в полицию обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что из его квартиры на проспекте Ветеранов забрали мобильный телефон IPhone и два ноутбука.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», днем пострадавшему позвонил знакомый и сообщил, что хочет вернуть ему долг. Когда тот открыл дверь, в его квартиру вошли пятеро мужчин, четверых из которых он не знал. Имущество они отняли у заявителя, применив физическую силу.

Теперь полиция разыскивает пятерых мужчин неславянской внешности, у четверых из которых были темные бороды. Других примет заявитель запомнить не смог. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что подозреваемых в ограблении и избиении школьника на станции метро «Черная речка» задержали.