Упавший с лестницы ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии в Пушкине

В Пушкинском районе Петербургат госпитализировали дошкольника в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали катотравму, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму и гематомы конечностей.

Как стало известно «Санкт-Петербург.р», малыш упал с лестницы в доме на Красносельском шоссе в парадной дома, где он проживает. В момент происшествия ребенок находился с дядей, который недосмотрел за племянником.

Семья пострадавшего мальчика полная и благополучная. На профилактическом учете в полиции не состоит.

анее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржца подозревают в избиении двух пасынков. Полиция задержала его после того, как старший ребенок попал в больницу.