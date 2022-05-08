Петербуржца заподозрили в избиении двоих пасынков

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в избиении двух детей 12 и 2 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, подозреваемого задержали на проспекте Наставников в Красногвардейском районе и доставили в отдел полиции.

5 мая в больницу попал старший пасынок подозреваемого. Врачи сообщили в полицию о характере полученных им травм. Состояние подростка оценили как удовлетворительное.

Полиция выяснила, что пострадавший проживает с мамой, отчимом и двухлетним братом. Последний также попал в больницу. По предварительным данным, отчим в течение двух месяцев систематически избивал обоих детей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что двое молодых людей, которые избили школьника на станции метро «Черная речка», задержаны.