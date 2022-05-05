У петербуржца вымогали 3 млн рублей, но забрали лишь телефон Nokia

В Невском районе Петербурга мужчина сообщил в полицию, что его дальний знакомый вместе с сообщником вымогал у него 3 миллиона рублей. Жертву под угрозой похожего на пистолет предмета посадили в автомобиль и отвезли к Правобережному рынку. В случае невыполнения требований мужчине угрожали убийством.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», спустя три дня все те же двое отоборали у своей жертвы мобильный телефон Nokia и 200 рублей в парадной на Товарищеском проспекте. Общий ущерб оценивается в 10 200 рублей.

Злоумышленников ищет полиция. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Малой Балканской улице у пенсионерки вырвали из рук сумку.