На Малой Балканской у пенсионерки вырвали из рук сумку

Пенсионерка лишилась сумки с денбгами и документами во фрунзенском районе Петербурга. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», неизвестный вырвал сумку из рук женщины возле одного из домов на Малой Балканской улице. Внутри находились документы, 5100 рублей, а также мобильный телефон. Общий материальный ущерб оценили в 11600 рублей.

Сумку нашли прибывшие на место сотрудники полции. Она была выбрашена около помойки на Купчинской улице. Внутри оказался только паспорт пострадавшей женщины.

Грабителя женщина описала как мужчину ростом 170 сантиметров, который был одет в светлые джинсы и черную куртку с капюшоном. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Отрадном ищут ограбивших ломбард.