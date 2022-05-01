На берегу Финского залива в Стрельне нашли труп

Днем в субботу, 30 апреля, в Петродворцовом районе Петербурга нашли труп. Ка кстало известно «Санкт-Петербург.ру», тело в состоянии сильных гнилостных изменений нашли в прибрежной полосе в поселке Стрельна рядом с одним из домов по Нижней дороге.

Прибывшие на место полицейские отметили, что пол и возраст погибшего определить не представляется возможным. Документов у утопленника при себе не было. Труп направили в морг для выяснения точной причины смерти.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в квартире в Металлострое нашли тело трехмесячной девочки без признаков насильственной смерти. Её родители, граждане Таджикистана, задержаны. Причины смерти ребенка устанавливаются.