Возле ЛЭП в Рыбацком найдена трехлетняя девочка

В субботу, 30 апреля, на поляне возле линии электропередач в Невском районе Петербурга обанружили трехлетнего ребенка без взрослых. Об этом сообщают Невские Новости.

Поисками родителей ребенка занялась полиция. Так как место, где нашли девочку, расположено ближе к Металострою, предполагается, что родители ребенка могут жить в частном секторе Колпинского района Петербурга. Пока они не найдены. В каком состоянии нашли девочку не сообщается.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о найденной мертвой в поселке Металлострой трехмесячной девочке без ппризнаков насильственной смерти на теле. Её родители являются гражданами Таджикистана и не состоят на миграционном учете в России. Они задержаны.