В «Красном треугольнике» нашли подпольную нарколабораторию

Лабораторию по изготовлению наркотических веществ обнаружили на территории завода «Красный треугольник». Как сообщает телеканал 78, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, она работала в одном из цехов десятого корпуса.

На месте полиция обнаружила химические реактивы, лабораторную посуду, две магнитные мешалки, вакуумный насос, 10 противогазов и электронные весы. Там же были четыре поддона с готовым наркотическим веществом.

Следствие считает, что лаборатория работала с 2020 года. Организовал её 44-летний петербуржец. За непосредственное изготовление отвечал 29-летний «химик». Готовую продукцию реализовывали через интернет, делая «закладки».

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