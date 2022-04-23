Пожилых подозреваемых в мошенничестве с квартирами задержали в Петербурге

63-летнего нотариуса в Петербурге задержали по подозрению в мошенничестве с квартирами. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, следствие считает, что женщина заверила сделки купли-продажи квартир на Бумажной улице, Ленинском проспекте, а также на улице Маршала Захарова. Общая сумма наживы составила 11 миллионво рублей.

Позже выяснилось, что у нотариуса есть сообщники. Всего в преступную группу входило пять человек. Самому младшему из них 51 год, а самому старшему — 67 лет. Нотариуса отпустили под подписку о невыезде, меру пресечения остальным участникам определят в ближайшее время.

Прошедшая неделя в Петербурге получилась особенно богатой на задержания. ALLNW пишет, что на территории завода «Красный треугольник» нашли подпольную нарколабораторию. Задержаны двое: предполагаемый организатор и «химик».