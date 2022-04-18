Подозреваемого в убийстве женщины в Петербурге нашла служебная собака

Тело 28-летней женщины нашли в квартире на Большой Московской улице. На нем полицейские обнаружили множественные колото-резаные раны.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пояснили, что убитая занималась проституцией. В убийстве предварительно заподозрили одного из её клиентов. Маршрут его движения установили по камерам видеонаблюдения. Далее след взяла служебная собака Кадис, которая привела полицейских в квартиру на набережной Фонтанки.

Там задержали 23-летнего курьера. Следствие считает, что тот пытался ограбить погибшая. Однако женщина оказала сопротивление, поэтому задержанный убил её.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что после обрушения дома на Лиговском для обследования использовали служебных собак, чтобы найти всех возможных пострадавших.