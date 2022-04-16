Под завалами на Лиговском искали пострадавших с собаками

В ГУ МЧС по Петербургу заявили, что на Лиговском проспекте под завалами не осталось людей. Как рассказали в управлении, лишь один человек был под разрушенной несущей стеной дома Рыжкина и его оттуда извлекли.

В первоначальном сообщении говорилось, что под упавшей конструкцией могли быть три человека. На место происшествия из-за этого вызвали кинологов. Однако спасатели убедились, что два метра стены задели лишь одного человека. Выводы спасателей подтвердили специалисты ПСО "Отклик".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Центральном района Петербурга рухнула часть реконструируемого здания по адресу Лиговский проспект, дм № 127. Стена высотой в два этажа обрушилась.