Клиент угрожал взорвать ресторан на Невском из туалета

Ночью 16 марта в полицию обратился менеджер ресторана, расположенного на Невском, 63. Он сообщил, что один из клиентов находится в невменяемом состоянии, забаррикадировался в туалете и угрожает персоналу бомбой.

Как сообщает «КП-Петербург», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, вытащили из уборной странного посетителя приехавшие на вызов полицейские. Ничего опасного у него при себе не оказалось, однако сам мужчина находился под воздействием наркотиков.

Мужчину забрали в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.