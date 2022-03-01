Пожар у «Невской ратуши» локализован

Утром вторника, 1 марта, в Дегтярном переулке загорелось строящееся здание возле «Невской ратуши». Клубы черного дыма, поднимавшиеся от загоревшегося здания, утром заметили многие петербуржцы, в том числе и находившиеся за несколько километров от места ЧП.

В ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил в 9:03. Горела кровля строящегося 11-этажного здания в Дегтярном переулке,5. Общая площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

На объект выехали 36 пожарных на восьми единицах техники. Пламя удалось локализовать в 9:39.

Информации о пострадавших при пожаре в Дегтярном переулке не поступало.