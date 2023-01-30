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Спасатели устраняли пожар на территории “Адмиралтейских верфей”

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Петербурге в субботу, 29 января, произошел пожар на территории “Адмиралтейских верфей”. Горела кровля. В результате происшествия никто не пострадал.

Как передает ТАСС, возгорание случилось на крыше одного из цехов во время проведения ремонтных работ. Отмечается, что на выполнение производственной программы предприятия инцидент не повлияет. Пострадавших в результате пожаре не было.

Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в гимназии Центрального района 28 января произошел пожар. Пламя охватило площадь 7 квадратных метров. Возгорание произошло на третьем этаже школы в подсобном помещении. Причины пожара не известны. От МЧС на ликвидацию огня было привлечено 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

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