После стрельбы на Торжковской в больницу увезли рабочего

Ранним утром субботы, 13 февраля, на Торжковскую улицу в Приморском районе Петербурга вызвал полицию строитель из Киргизии. Он сообщил, что возле общежития для рабочих мужчина открыл стрельбу.

По информации ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в итоге приехавший наряд полиции обнаружил возле гостиницу мужчину, который стрелял в другого из травматического пистолета. Преступник скрылся «Мерседес Спринтер», который нашли брошенным в километре от гостиницы. Оказалось, что хозяин автомобиля сдавал его в аренду.

46-летнего рабочего, в которого стреляли, увезли в больницу. Врачи диагностировали проникающую рану в висок, мужчина также временно оглох на одно ухо. Пострадавшему оказали помощь и отпустили домой. Оказалось, что стрельбу открыл его дальний знакомый. По подозрению в совершении преступления полиция теперь ищет 51-летнего Гочи из Парголово.