За зарплату «мертвых душ» сотрудница УМВД Петербурга отделалась условным сроком

Кировский районный суд Петербурга приговорил к трем годам условно бывшую помощницу начальника УМВД по Кировскому району. Женщине также запрещено занимать должности в госорганах в течение трех лет.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, с помощью придуманной ею схемы женщина продолжила получать на зарплатные карты деньги сотрудников, которые по факту уже не работали в полиции. Таким образом она сумела незаконно обогатиться на 746 рублей.

Денежные средства поступали с с расчетного счета УМВД России по Кировскому району на две банковские карты. Обе они находились у недобросовестной сотрудницы, которая полностью забирала средства себе. Денежные средства с карт женщина регулярно снимала в банкоматах, а также оплачивала картами различные товары и услуги.