В Апраксином переулке вместе со снегом с крыши счистили водосточную трубу

Утром 9 января недалеко от Апраксина двора производилась очистка кровли дома от снега. Как сообщают «Невские Новости», в итоге с фасада дома в Апраксином переулке упала водосточная труба, которую обвалили сотрудники коммунальных служб.

Очевидцы говорят, что работники выполняли свои функции небрежно. По их словам, происшествие было лишь вопросом времени.

Отделившаяся от фасада водосточная труба упала вниз крупными кусками. Зону внизу огородили и людей в этот момент там не было, поэтому пострадавших в инциденте нет. Однако в зоне обрушения оказался автомобиль, на капоте которого после приземления куска трубы осталась глубокая вмятина.