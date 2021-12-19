Полицейская машина вылетела на тротуар в Петроградском районе

Вечером воскресенья, 19 декабря, в Петроградском районе Петербурга произошла авария. Как сообщает «Фонтанка», на пересечении Большого проспекта и Бармалеевой улицы полицейская машина вылетела на тротуар и врезалась в фасад здания.

На месте происшествия замечены два автомобиля скорой помощи. Приехали и пожарные.

Точная причина аварии пока неизвестна. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Пискаревском проспекте автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В этом ДТП обошлось без пострадавших, однако автомобиль получил сильные повреждения.