На Петроградской ребенок попал в ДТП на тротуаре

В Петроградском районе Петербурга произошла авария с участием несовершеннолетней. Днем 1 июня второклассница двигалась по тротуару на самокате в сопровождении отца. В этот момент на девочку совершил наезд выезжающий с дворовой территории на Кронверкской улице Mercedes А180. За рулем находилась 36-летняя женщина.

Как сообщает телеканал «78», девочку увезли в больницу. Медики диагностировали повреждение связок голеностопного сустава.

По факту произошедшего ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Купчино наезд на пешеходов совершил подросток на электросамокате. С места происшествия госпитализировали женщину. Сам юноша не уехал с места ДТП, а дождался приезда полиции.