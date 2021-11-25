Арестованный помощник Курпатова заявил, что его оговорили из мести

Помощник известного психотерапевта Андрея Курпатова Алексей Иевский, подозреваемый в хищении у своего начальника украшений и авто, оставлен под стражей до 28 ноября. Как сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург», Алексей Иевский заявил в суде, что вещи, в хищении которых его обвиняют, были подарками от Андрея Курпатова во время их отношений.

Он также пояснил, что не смог мириться с постоянными изменами Андрея Курпатов и разорвал отношения. В ответ, как утверждает Алексей Иевский, психотерапевт оговорил его из мести. Уточняется, что подтвердить свои слова о подарках задержанный может личной перепиской с Андреем Курпатовым.