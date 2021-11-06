Метрополитен опроверг замеченную петербуржцами протечку на «Беговой»

Вечером пятницы, 5 ноября, после обильных дождей петербуржцы снова заметили протечку на станции метро «Беговая» Невско-Василеостровской линии метрополитена. В телеграм-канале «Аварийный Петербург» появились фотографии с белыми разводами на стенах вестибюля станции.

«Невские Новости» сообщают, что следы протечки видны и на потолке. Вечером на станции местами буквально капала вода. Довольно много её скопилось и на лестнице, ведущей к кассам, хотя эту воду могли принести заходящие с улицы пассажиры.

В метрополитене информацию о протечках на «Беговой» опровергли. Как сообщает «Петербургский Дневник», ссылаясь на пресс-службу метро, инцидента не было.