На севере Петербурга водитель BMW выстрелил в глаз мужчине из-за парковочного места

В Выборгском районе Петербурга водитель BMW в ходе ссоры за парковочное место выстрелил в глаз своему оппоненту. Об этом 16 ноября сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на правоохранителей.

Конфликт с применением оружия произошел накануне во дворе дома 7/1 по улице Ивана Фомина. 28-летний потерпевший позвонил в отдел полиции и рассказал, что неизвестный мужчина выстрелил ему в глаз.

«На место прибыл наряд полиции и ГИБДД. Выяснилось, что между пострадавшим и мужчиной на автомобиле BMW произошел конфликт из-за места на парковке», — поделились подробностями стражи правопорядка.

Стрелял мужчина из аэрозольного пистолета «Удар». С места происшествия он скрылся. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.