Коляску с брошенным кричащим ребенком и бутылку водки нашли в кустах на Маршала Казакова

Коляску с плачущим годовалым ребенком нашли в кустах на юго-западе Петербурга. Происшествие случилось в воскресенье, 28 августа, в 07:00 около дома №83 по улице Маршала Казакова. Об этом сообщает Mash.city.

Также в коляске обнаружили недопитую бутылку водки и документы матери, которая оказалась уроженкой Псковской области. Она уже ранее привлекалась к административной ответственности из-за того, что не исполняла родительские обязанности. Малыш проживал в доме ребенка с ноября прошлого года по январь этого года. После его забрала мать,. и он жил с ней в квартире на Искровском проспекте.

В педиатрическое отделение детской больницы найденный малыш был доставлен с атопическим дерматитом вне обострения. Отмечается, что сейчас малыш находится в удовлетворительном состоянии. По факту происшествия проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов.