Полиция задержала компанию, угрожающую людям в кальянной в Петербурге

В Центральном районе Петербурга молодой человек стал жертвой вымогательств со стороных четырех мигрантов и двух местных жителей в кальянной. По его словам, они угрожали ему пистолетом и требовали отдать им деньги. Правоохранители задержали шестерых подозреваемых.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в отделение полиции поступило сообщение о происшествии в пятницу, 19 августа, в 23:59. По словам звонившего, в кафе на Боровой улице незаконно удерживали посетителей и угрожали им. На месте происшествия сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых мужчин в возрасте от 18 до 23 лет и одну 19-летнюю девушку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уже в субботу, 20 августа, в отделение полиции обратился от 22-летнего мигранта. Он рассказал, что в заведении на Боровой улице неизвестные также угрожали ему предметом, похожим на пистолет, а также вымогали у него денежные средства в размере 12,6 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что у петербуржца вымогали 3 млн рублей, но забрали лишь телефон Nokia.