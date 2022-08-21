Жительница Петербурга нашла в купленных конфетах личинки

Во время поедания сладостей петербурженку ждал неприятный сюрприз. Она нашла личинки насекомых в конфетах. При этом женщина до этого уже успела поесть эти сладости. Жалобу она оставила в группе "Черный список. Питер. Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По её словам, конфеты с белком она приобрела в продуктовом магазине. Она поела их вечером, но внимательно их не рассматривала и не обратила внимание на насекомых. Она отметила, что ничего необычного не почувствовала или не распробовала. Осознание к ней пришло только утром, когда увидела ингредиенты, которых не должно было быть в конфетах. Выяснилось, что в кондитерском изделии есть личинки.

Женщина пришла в ужас от того, сколько она съела конфект с такой начинкой. Она рекомендовала быть внимательнее, когда петербуржцы покупают товары в продуктовых магазинах.

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