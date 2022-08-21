  • 21 Август 2022
USD 20.08.2022 59.1321 -0.8249
USD ММВБ  
EUR 20.08.2022 59.3934 -1.5023
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Жительница Петербурга нашла в купленных конфетах личинки

Автор:


© Фото: скриншот группы «Черный список Питер | Санкт-Петербург»

Темы дня

Во время поедания сладостей петербурженку ждал неприятный сюрприз. Она нашла личинки насекомых в конфетах. При этом женщина до этого уже успела поесть эти сладости. Жалобу она оставила в группе "Черный список. Питер. Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По её словам, конфеты с белком она приобрела в продуктовом магазине. Она поела их вечером, но внимательно их не рассматривала и не обратила внимание на насекомых. Она отметила, что ничего необычного не почувствовала или не распробовала. Осознание к ней пришло только утром, когда увидела ингредиенты, которых не должно было быть в конфетах. Выяснилось, что в кондитерском изделии есть личинки.

Женщина пришла в ужас от того, сколько она съела конфект с такой начинкой. Она рекомендовала быть внимательнее, когда петербуржцы покупают товары в продуктовых магазинах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургский школьник получил медаль за пельмень.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    Жителям Петербурга рассказали об уникальности Медного всадника в день его 240-летия

    читать далее →

    Президент Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.08.22
    Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»
    18.08.22
    Все про картонные коробки
    15.08.22
    В Петербурге повысили надежность сетей МегаФона
    11.08.22
    МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала
    10.08.22
    Быстро, качественно, со склада: множество металлоизделий в наличии и под заказ
    10.08.22
    МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза 
    09.08.22
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение потребителей
    08.08.22
    АО «ЛОЭСК» выступило партнером фестиваля «Фонтанка SUP»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram