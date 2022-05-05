Петербургский школьник получил медаль за пельмень

Одиннадцатиклассник школы №237 Красносельского района Петербурга представил в рамках школьной Конференции по защите проектных и исследовательских работ свой проект «Эталон пельменя». Как сообщили в комитете по образованию, на исследования у юного ученого ушло два года.

Как сообщили в городском комитете по образованию, исследование началось с покупки десяти наиболее популярных марок пельменей. Устроив своим одноклассникам дегустацию, он выявил наиболее популярную.

Далее на основе «народных предпочтений» юный исследователь создал свою рецептуру блюда. Идеальный по вкусу и размеру пельмень он в итоге назвал эталоном. Комиссия продегустировала эталонный пельмень и согласилась с автором работы. В ней были не только педагоги школы, но также представитель Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева. Последний вручил юнному исследователю памятную медаль.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 15% петербургских подростков хотят подрабатывать летом.