Задержан подозреваемый в убийстве своей сожительницы на Морской набережной

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы. Её тело было обнаружено в собственной квартире. Об этом сообщает Neva.Today.

В дежурную часть поступило заявление о том, что в одной из квартир в доме по Морской набережной нашли тело. Сообщил об этом спутник погибшей. По его словам, рано утром в понедельник, 16 августа, он увидел 51-летнюю сожительницу лежащей на полу кухни. Она не подавала признаков жизни.

Сотрудники правоохранительных оранов выехали на место происшествия. Ими был задержан 43-летний петербуржец в качестве подозреваемого. На следующий день медэкспертиза показала, что женщина умерла от тупой травмы головы. Сожителя же поместили в изолятор. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, которео повлекло смерть.