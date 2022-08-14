На Дворцовой набережной такси насмерть сбило женщину

На Дворцовой набережной в ночь на 13 августа водитель Kia Rio насмерть сбил женщину. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, он мчался на красный свет.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 02:23 около дома №38 по Дворцовой набережной. В этот момент по пешеходному переходу 39-летняя женщина переходила на зеленый свет светофора пешеходный переход. Мужчина же ехал на запрещающий сигнал. Пострадавшая скончалась на месте аварии.

В настоящее время детали инцидента выясняются.

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