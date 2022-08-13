В Петербурге спустя месяц нашли тело матроса с «Авроры»

В Петербурге утром в субботу, 13 августа, водолазы нашли тело пропавшего 19-летнего матроса "Авроры". Об этом сообщает "МК в Питере".

Тело срочника обнаружили в Большой Невке под Сампсониевском мостом. Ранее матрос упал с него.

Инцидент случился утром 11 августа. Парень был в строю военнослужащих, которые проходили через Сампсониевский мост. Они шли от Военно-медицинской академии к крейсеру. Матрос оказался в воде в какой-то момент. Его пытались найти силами сотрудников правоохранительных органов, но им это так и не удалось. По словам матери молодого человека, произошел несчастный случай. Она отметила, что у сына были отличные показатели по здоровью и психологическому состоянию.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что СК выясняет причины смерти петербургского дайвера, чье тело нашли в акватории бухты Прибойной.