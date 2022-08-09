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СК выясняет причины смерти петербургского дайвера, чье тело нашли в акватории бухты Прибойной

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© Фото: Baltphoto

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Доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчина начали проводить в следственном отделе по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области. Об этом сообщает "МК в Мурманске".

Труп 60-летнего дайвера из Петербурга нашли 5 августа в акватории бухты Прибойной возле поселка Дальние зеленцы. Водолазы нашли тело на глубине восьми метров.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Алина Александрович, предварительной причиной смерти назвали утопление. Мужчина приехал из Петербурга для самостоятельных погружений. На теле не нашли каких-либо повреждений, которые характерны для насильственной смерти.

По факту произошедшего проводится проверка, которая направлена на установление всех обстоятельств произошедшего.

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