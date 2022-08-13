Три автомобиля сгорели на проспекте Энгельса

На севере Петербурга произошел пожар в промзоне. Горящую фуру заметили жители Выборгского района. Фотографии и сообщения о происшествии появились в группе "ДТП и ЧП. СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Очевидцы рассказали, что видели черный дым, проезжая мимо. По информации ГУ МЧС по Петербургу, два грузовика и легковушка загорелись на территории промзоны. 20 человек личного состава и четыре единицы техники отправились тушить полыхающие машины. Вызов о происшествии поступил в диспетчерскую в пятницу, 12 августа, в 19:45. Огонь удалось локализовать пожарным менее чем за полчаса.

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