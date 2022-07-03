В Петербурге на Серафимовском кладбище загорелся тополиный пух

Поздним вечером, 2 июля, на Серафимовском кладбище в Приморском районе произошел пожар. Загорелся тополиный пух.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте», огонь распространился на территорию технической дороги кладбища Богатырского проспекта вдоль Торфяной дороги. Очевидцы также сообщили, что пламя по пуху распространялось стремительно. В районе трех часов ночи пожарные ликвидировали огонь.

Пламенем было охвачено более 150 квадратных метров территории кладбища. Пострадали могильные памятники и монументы, а также сгорела куча мусорных отходов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 26 июня в Петербурге произошел пожар на складе бумажной продукции. Пламенем было охвченно два этажа складского помешения на Чугуной улице в Калининском районе. Пожару присвоили ранг опасности 1БИС и к его тушению было привлечено шесть едениц техники и 27 человек личного состава МЧС.